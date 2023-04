Prefeitura de Ibaté intensifica ações de segurança nas escolas municipais

SIGA O SCA NO

A Prefeitura de Ibaté, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em conjunto com a Guarda Civil Municipal, vem intensificando as medidas de reforço na segurança de todas as unidades escolares municipais.

Uma série de novas medidas foram adotadas atendendo determinação do prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, dentre elas, a abertura de representação para contratação de controladores de acesso, por meio de processo licitatório, que ficarão em todas as escolas municipais.

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura informa também que todas as unidades escolares possuem câmeras de segurança que monitoram a entrada e saída de alunos, professores, diretores e servidores das escolas, além de cerca elétrica, concertina, alarme e botão de pânico escolar que pode ser acionado em qualquer risco de segurança no interior desses locais.

Na semana passada, todos os diretores escolares estiveram reunidos na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, quando foram orientados sobre o reforço nas medidas de segurança das escolas, dentre eles, manter portões e portas de acesso trancadas, e proibir a entrada de qualquer pessoa estranha ao quadro de funcionários das escolas.

Os alunos das escolas de ensino infantil, popularmente chamada de Creche, deverão ser recebidos pelos professores no portão de acesso à unidade escolar e não mais está sendo permitida a entrada de pais e/ou responsáveis até às salas de aulas.

As rondas realizadas pela Guarda Municipal também foram intensificadas. Toda a corporação está em contato constante com o serviço de inteligência da Polícia Militar e da Polícia Civil, prestando todo apoio e patrulhamento necessário para inibir qualquer situação estranha ao cotidiano escolar.

Nesta terça-feira, 12, representantes da Prefeitura de Ibaté se reuniram na sede da Guarda Civil Municipal de São Carlos para conhecer o aplicativo SOS Escolar, desenvolvido pelo Departamento de Operações, Inteligência e Tecnologia da Secretaria Municipal de Segurança Pública de São Carlos, em parceria com a Agência de Inovações da UFSCar, que vai ser utilizado pelos diretores e alguns servidores das escolas municipais, em casos de extrema urgência e em situações de risco de morte. Em caso de emergência, basta “apertar” um botão para acionar diretamente os órgãos de segurança. Muito em breve, o App também estará disponível como reforço na segurança escolar.

O Conselho Tutelar de Ibaté também está empenhado e intensificou suas ações, dentre elas, emitiu um comunicado público para informar e orientar a população. Leia na íntegra:

O conselho tutelar vem através deste orientar e informar.

Pedimos que nunca exponham o nome das crianças ou responsáveis que por ventura venham a ameaçar cometer algo tão sério, essas crianças e adolescentes serão encaminhadas aos serviços de saúde mental e os responsáveis para programas de orientação, estigmatizar essas crianças e adolescentes e suas famílias é danoso a elas.

O poder executivo já está tomando as medidas cabíveis e que estão ao seu alcance para melhorar a segurança das escolas e creches com travas eletrônicas, alarmes, rondas e contratação de pessoal.

Pedimos aos pais e responsáveis para verificar a mochila e os pertences de seus filhos ainda em casa, e antes dos mesmos adentrarem a escola de forma a garantir a segurança deles e de todos, além de policiar as informações e contatos de seus filhos com a internet, noticiários e terceiros, sempre visando evitar que crianças e adolescentes possam vislumbrar alguma atenção por atos como os ocorridos.

Pedimos que os responsáveis tenham tato com seus pupilos, observem o comportamento e a saúde mental dos mesmos, evitem que eles tenham contato com divulgação de atos criminosos, já é conhecido através de estudos que noticiar atos de violência tende a fazer com que pessoas em vulnerabilidade mental cogitem cometer os mesmos atos, seja atentando contra a própria vida ou de terceiros.

