Prefeitura de Ibaté instala novos semáforos em pontos estratégicos -

A Prefeitura de Ibaté instalou semáforos em pontos estratégicos da cidade. Os dispositivos visam desafogar o trânsito e dar mais segurança para pedestres e motoristas.

O cruzamento da avenida Conselheiro Moreira de Barros com a rua Dr. Teixeira de Barros, perto da Escola Municipal “Bruna Espósito”, foi um dos locais que receberam a sinalização por semáforos. Essa região possui tráfego intenso de veículos e de pedestres, uma vez que, estão localizadas duas escolas municipais.

Outro ponto que recebeu os dispositivos foi o cruzamento das ruas Floriano Peixoto e Tiradentes, no bairro São Benedito. No local, diversos acidentes foram registrados e a administração municipal, após estudo de transito realizado pelo setor de Engenharia, decidiu implantar os semáforos.

Além desses pontos, o viaduto também recebeu um dispositivo de alerta para motoristas no sentido rodovia-centro, próximo à rotatória do cruzamento das ruas Santa Iria e Domingos Cardoso.

O prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, explica que a implantação dos semáforos visa única e exclusivamente, melhorar o fluxo de veículos e dar maior segurança aos pedestres, que circulam por essas vias. “O ponto da avenida Conselheiro Moreira de Barros, por exemplo, é um cruzamento que precisava dessa melhoria para dar melhor fluidez e segurança no trânsito. Já no bairro São Benedito, os motoristas confundiam bastante de quem era preferencial para fazer a curva, parar ou seguir, e acabava por causar alguns acidentes de trânsito”, explica o chefe do Executivo.

A ativação dos semáforos aconteceu nesta quinta-feira, 22. Os locais também receberam sinalização horizontal e vertical, em especial, a revitalização das faixas de pedestres.

