Prefeitura de Ibaté inicia vacinação itinerante contra a gripe para colaboradores de empresas

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou uma ação especial de vacinação itinerante contra a Influenza (gripe), voltada para os colaboradores de empresas instaladas no município.

O objetivo é ampliar a cobertura vacinal, facilitar o acesso à imunização e promover a saúde coletiva.

A iniciativa teve início nesta segunda-feira, 16, na empresa Camará Viveiro de Mudas, onde dezenas de colaboradores foram imunizados.

A ação chamou a atenção da imprensa regional, como a EPTV que realizou uma transmissão ao vivo diretamente do local. Durante a reportagem, a Coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Caroline Basaglia, aplicou as doses e reforçou a importância da vacinação acompanhada da representante da empresa, Carolina Perigo.

O Secretário Municipal de Saúde, Diangeles Chagas, destacou o impacto positivo da medida. "Levar a vacina até as empresas é uma forma de facilitar o acesso e aumentar a adesão dos trabalhadores. Muitas vezes, por conta da rotina, as pessoas acabam deixando de procurar as unidades de saúde. Por isso, essa ação é fundamental para proteger nossa população contra a gripe". Afirmou o secretário.

As empresas interessadas em receber a equipe itinerante devem encaminhar um e-mail para a Vigilância Epidemiológica de Ibaté, informando o nome da empresa, o número de colaboradores a serem vacinados e a faixa etária do público-alvo. O contato deve ser feito através do e-mail: vigep@ibate.sp.gov.br.

