Prefeitura de Ibaté inicia segunda distribuição dos 4.337 kits de merenda escolar

A Prefeitura de Ibaté, através da Secretaria Municipal de Educação, com acompanhamento do CAE (Conselho de Alimentação Escolar), inicia nesta semana a segunda distribuição dos 4.337 kits de merenda escolar, aos alunos das unidades escolares da rede municipal.

A medida está em acordo com a Lei n° 13.987/2020, de 07 de abril de 2020, que altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, autorizando, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica; e Resolução FNDE n° 02 de 09/04/2020.

A secretária adjunta da Educação, Fátima Heck Vaz, explica que a entrega dos kits obedecem a um agendamento prévio nas unidades escolares com o objetivo de evitar aglomerações. “A escola entra em contato com o pai e/ou responsável para agendar um horário para a retirada. Pedimos para evitem levar as crianças ou acompanhantes na hora da retirada desse kit, evitando aglomerações”, pediu. "Não é preciso que os pais formem filas na porta das escolas, pois isso contrariaria a orientação das autoridades sanitárias. Cada unidade escolar fará o chamamento no dia e horário adequado para o atendimento individual", completou a secretária.

No mês passado, 128 kits não foram retirados. Os kits são compostos por arroz, feijão, farinha de trigo, fubá, açúcar, macarrão, sal, leite em pó, e óleo de soja.

O prefeito José Luiz Parella ressalta que essa medida ajuda muito na alimentação das crianças. “Vivemos uma situação totalmente atípica. Com o isolamento social, a gente não pode distribuir o alimento pronto para as crianças, por isso, resolvemos ajudar na alimentação das nossas crianças de alguma forma e esses kits foi uma medida eficiente. Esperamos que os pais tenham responsabilidade e, realmente, preparem essa alimentação aos alunos e todos os seus familiares”, finalizou.

