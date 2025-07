Prefeitura de Ibaté inicia Programa Merenda nas Férias aos alunos durante as férias

A iniciativa garante almoço fresco, nutritivo e balanceado para os alunos da rede municipal durante o período de recesso escolar, que se estende até o dia 18 de julho de 2025.

A ação visa assegurar a continuidade da alimentação de qualidade, mesmo fora do período letivo, reforçando o compromisso da administração municipal com a saúde e o bem-estar das crianças ibateenses.

O fornecimento da merenda será suspenso no feriado do dia 09 de julho e a Prefeitura de Ibaté reafirma, com essa iniciativa, sua preocupação com o cuidado integral das crianças e com a construção de uma cidade mais justa e acolhedora para todos.

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou nesta segunda-feira (07) o Programa Merenda nas Férias, com atendimento nas escolas Vera Helena Trinta Pulcinelli e Brasilina Teixeira Ianone.