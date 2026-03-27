Prefeitura de Ibaté inicia programa “Cesta Verde” para apoiar famílias e agricultura familiar

A Prefeitura de Ibaté deu início ao programa “Cesta Verde”, uma iniciativa voltada ao fortalecimento da agricultura familiar e à promoção da segurança alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

Com duração prevista de quatro meses, o programa irá atender 112 famílias acompanhadas pelas equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio da distribuição de alimentos frescos e nutritivos, como frutas, verduras e legumes.

A ação integra uma política do Governo Federal, executada pelo Governo do Estado em parceria com o município. Além de garantir alimentação de qualidade às famílias beneficiadas, o programa também impulsiona a economia local, já que os produtos são adquiridos diretamente de agricultores familiares de Ibaté.

Para viabilizar a iniciativa, a Prefeitura realizou um levantamento para identificar os produtores rurais que irão participar do programa, permitindo que comercializem os alimentos cultivados em suas propriedades. Com isso, o “Cesta Verde” também contribui para a geração de renda no campo e o incentivo à produção agrícola local.

A secretária municipal de Assistência Social, Jacqueline Barbosa, destacou a relevância da iniciativa. “O ‘Cesta Verde’ é um programa que une duas frentes essenciais: o cuidado com as famílias que mais precisam e o incentivo aos nossos agricultores. É uma ação que traz dignidade, saúde e também movimenta a economia local”, afirmou.

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