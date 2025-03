Prefeitura de IbatÃ© inicia instalaÃ§Ã£o de postes de iluminaÃ§Ã£o no Banco da Terra I

Compartilhar no facebook

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté deu início à instalação dos postes de iluminação no Banco da Terra I. Nesta quinta-feira, 6, foram instalados os primeiros dez postes. Cerca de vinte serão implantados para garantir mais segurança e qualidade de vida aos moradores da região.

A ação faz parte do compromisso da administração municipal em levar infraestrutura e melhorias para os bairros da cidade, promovendo mais conforto e bem-estar para a população.

De acordo com o prefeito Ronaldo Venturi, a cobrança dos moradores era de muitos anos. “A instalação da iluminação pública no Banco da Terra I é um momento muito esperado pelos moradores, que aguardam há mais de 20 anos por essa melhoria. Hoje, estamos cumprindo o compromisso da nossa administração em levar infraestrutura e qualidade de vida para todos. A iluminação trará mais segurança e bem-estar para a população, garantindo que possam viver com mais tranquilidade e conforto".

Para o vice-prefeito Damião Souza, que também acompanhou a instalação dos postes, a iluminação vai levar mais segurança para todos. “A instalação da iluminação pública no local é um passo fundamental para garantir mais segurança. A iluminação não só melhora a qualidade de vida, mas também oferece mais proteção, especialmente para aqueles que, muitas vezes, precisam circular pelas ruas durante a noite. Estamos felizes em ver essa importante obra sendo realizada, um verdadeiro avanço para a nossa comunidade".

