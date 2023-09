Prefeitura de Ibaté inicia implantação de sinalização para proibição de tráfego de caminhões

Crédito: Divulgação

A Administração Municipal vem estudando ações e políticas públicas para viabilizar melhorias no trânsito da cidade e, consequentemente, no fluxo do tráfego de veículos, demanda que se tornou uma das prioridades dessa gestão.

A Prefeitura de Ibaté, por meio de seu Departamento Municipal de Trânsito, deu início à implantação de placas que vão regulamentar a circulação de caminhões na área central da cidade. Entre 09h e 19h, os veículos acima de dois eixos estão proibidos de circular no polígono compreendido na Avenida São João entre as ruas Eduardo Apréia e Floriano Peixoto.

A Guarda Municipal será a responsável pelas ações de fiscalização e controle do tráfego.

De acordo com o diretor Municipal do Departamento de Trânsito, Tenente Coronel Nelson Brito, tal proibição mostra-se necessária, uma vez que, as passagens constantes de veículos de grande porte no trecho, inevitavelmente atrapalham o trânsito. “O objetivo destas mudanças é de disciplinar a circulação dos veículos, prevenir acidentes e garantir condições de fluidez na cidade, minimizando os impactos negativos pela disputa de espaço entre automóveis, caminhões e veículos do transporte coletivo”, explicou Brito.

As placas indicam a restrição e também orientação aos motoristas.

