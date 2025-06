Prefeitura de Ibaté inicia campanha de combate ao cerol nas escolas municipais

As ações estão sendo realizadas nas escolas da rede municipal e incluem palestras educativas voltadas aos estudantes.

Durante as atividades, as equipes alertam sobre os riscos que essas substâncias representam. O cerol que é a mistura de cola com vidro moído e a linha chilena são proibidos por lei e podem provocar acidentes graves, ferimentos e até mortes, principalmente em motociclistas e pedestres.

O objetivo da campanha é informar, prevenir e proteger a comunidade escolar, reforçando que o uso do cerol configura crime e ameaça a segurança de todos.

A Prefeitura Municipal de Ibaté, por meio da Secretaria de Educação e da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, deu início a uma campanha de conscientização sobre os perigos do uso de cerol e linha chilena.