Prefeitura de Ibaté inicia arrastão contra a dengue nos bairros Icaraí e Aparecidinha

Crédito: Divulgação

O combate ao mosquito Aedes Aegypti continua na cidade e desta vez, os trabalhos realizados por funcionários da Secretaria de Saúde, Vigilância Epidemiológica e Serviços Públicos estão nos bairros Icaraí e Aparecidinha.

A ação teve início nesta quarta-feira, 19, e deverá terminar somente quando acabar todo o trabalho de conscientização e coleta de materiais inservíveis nos dois bairros.

O arrastão está sendo voltado para o recolhimento de itens descartáveis, resíduos que acumulam água e outros materiais que podem se tornar criadouros do mosquito da dengue, além da visita nas casas orientando os moradores e também eliminando o foco do mosquito.

A participação da população é fundamental para que seja controlada a proliferação do mosquito da dengue. Por isso, cuidados essenciais como não deixar água parada no quintal de casa é fundamental para o controle do número de casos.

