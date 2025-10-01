Prefeitura de Ibaté informa instabilidade no 192 e disponibiliza novo canal de emergência

Prefeitura Municipal de Ibaté - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Prefeitura Municipal de Ibaté, por meio da Secretaria de Saúde, comunicou nesta quarta-feira (1º) que o número 192, utilizado para chamadas de urgência, encontra-se temporariamente inoperante em razão de instabilidade em algumas operadoras de telefonia.

De acordo com a administração municipal, a linha segue ativa, porém há possibilidade de falhas no completamento das chamadas, dependendo da operadora utilizada.

Enquanto o serviço não é totalmente restabelecido, a população que necessitar de atendimento de emergência deve acionar a equipe pelo telefone alternativo: (16) 3343-5766

A Prefeitura reforça que trabalha junto às operadoras para que a situação seja normalizada o mais breve possível e orienta a população a utilizar o contato alternativo sempre que necessário.

