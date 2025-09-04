(16) 99963-6036
Prefeitura de Ibaté informa alteração na coleta de lixo nesta quinta-feira

04 Set 2025 - 10h22Por Jéssica C.R.
A Prefeitura Municipal de Ibaté, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, divulgou um comunicado nesta quinta-feira (4) informando sobre uma adequação na coleta de lixo em alguns bairros da cidade.

De acordo com a nota oficial, uma falha mecânica em um dos caminhões de coleta ocasionou a alteração no horário do serviço, que será realizado no período da tarde nos bairros Centro, Domingos Valério, Santa Terezinha e São Benedito.

A administração municipal ressaltou que a medida é pontual e pediu a compreensão da população, destacando que segue trabalhando para garantir a continuidade dos serviços essenciais.

