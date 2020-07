Prefeitura de Ibaté faz entrega de kit merenda escolar

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Educação, encerrou nesta semana a programação do mês de julho para distribuição de kits merenda escolar aos alunos das 14 unidades da rede de ensino da cidade.

Desde o mês de maio a Prefeitura está realizando esse trabalho, com o acompanhamento do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e com base na Lei n° 13.987/2020, de 07/04/2020, que visa ajudar na alimentação das crianças durante o período de suspensão das aulas em razão da pandemia da Covid-19.

Alunos da creche até o quinto ano do Ensino Fundamental de Ibaté receberam um kit por mês composto por arroz, feijão, farinha de trigo, fubá, açúcar, macarrão, sal, leite em pó e óleo de soja.

O prefeito José Luiz Parella (PSDB), lembrou que em situações normais a Prefeitura de Ibaté oferece a merenda nas férias, mas com o isolamento social durante a pandemia foi necessário criar uma outra alternativa, entregando o alimento para que a própria família prepare em casa.

A distribuição dos kits é feita na unidade escolar em que o aluno está matriculado e realizada pela equipe escolar, seguindo todas as medidas sanitárias para o controle do coronavírus.

