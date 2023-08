Prefeitura de Ibaté executa serviços de zeladoria diariamente

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, realiza manutenção diária na cidade.

Com objetivo é manter a cidade limpa e organizada, as equipes da prefeitura recebem uma escala semanal para a execução de todos os serviços.

Limpeza de ruas, de canteiros centrais, das vias de acesso ao município, praças e prédios públicos, enfim, são serviços que nunca pararam dentro da administração municipal. Além desses serviços, a prefeitura também executa roçagem de mato, serviços de água e esgoto e limpeza dos jardins das praças públicas, em todos os bairros.

Executa manutenções na iluminação pública, nas praças e prédio públicos, já que em Ibaté, a CPFL continua sendo a responsável pelos serviços de troca de lâmpadas em postes de rua da rede elétrica.

Outro serviço que não para em Ibaté é a coleta do lixo orgânico. Desde o dia 1º de maio, a coleta de lixo doméstico foi ampliada, passando a ser diária, de segunda a sábado. “A cidade está crescendo bastante. Diversos bairros foram criados recentemente e estamos ampliando os serviços para manter a qualidade de vida da nossa população”, destacou o prefeito José Luiz Parella.

As operações de recuperação asfáltica e tapa-buracos também acontecem com frequência. “O recape sempre foi uma das prioridades da atual administração. Visitamos todos os bairros, e observamos quais os pontos que somente o serviço de tapa-buraco já não consegue resolver o problema. Daí a gente faz o recape”, lembra o gestor.

Na segunda-feira, 31, as equipes de roçagem executaram os serviços de capinação, roçagem e limpeza nas dependências e imediações da Escola Municipal Edith Benini, na sequência os trabalhos se estendem ao Distrito Industrial.

As equipes seguem com serviços de limpeza, roçagem, desobstrução de galerias e zeladoria em diversos bairros. A medida acontece ininterruptamente como forma de prevenir ocorrências com o acúmulo de insetos, roedores e outros animais que possam causar danos à saúde pública. “Como eu sempre digo, não tem um ponto da cidade que a gente deixa de atender. A cidade cresceu muito, o volume de serviço também, porém, na medida do possível a prefeitura executa os serviços necessários para que possamos manter uma cidade limpa e bastante organizada”, afirma o prefeito, o qual ressaltou que além de serem serviços essenciais, contribuem para uma melhor qualidade de vida dos seus munícipes.

