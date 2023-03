Prefeitura de Ibaté esclarece: “não estamos tirando dinheiro da Saúde e Educação para construção de Fórum e Rodoviária”

Crédito: Divulgação

A cidade cresceu bastante. De 2005 para cá, foram criados 11 novos bairros no município, ou seja, o dobro do que existia. Com isso, a população aumentou e os investimentos em políticas públicas também. “Temos uma cidade de pequeno porte com problemas de cidade grande”, afirmou o prefeito de Ibaté, José Luiz Parella.

Para se ter ideia, no ano passado, a área da Saúde recebeu investimento total de R$ 29.624.303, ou seja, aproximadamente R$ 2.500.000,00 por mês. “A aplicação mínima exigida por lei seria de pouco mais de R$ 13 milhões. Investimos 123% a mais do que era obrigatório”, explicou o prefeito.

Ainda de acordo com os dados apresentados pelo setor de Contabilidade da Prefeitura, em 2022, a Educação recebeu investimento total de R$ 51.776.637,82, incluindo recursos próprios e do Fundeb. “Investimento mensal de R$ 4.314.719,81”, afirmou o chefe do Executivo.

Zé Parella explica que é preciso divulgar os dados publicamente para desmentir as falas de um parlamentar de oposição, o qual tem afirmado que a prefeitura está tirando dinheiro da Saúde para construir o Terminal Rodoviário e o novo prédio que pode abrigar o Fórum. “Pura politicagem. Ou ele está desinformado ou mal-intencionado”, destaca o prefeito.

Ele explica que na construção do novo Terminal Rodoviário foram investidos pouco menos de R$ 3.000.000,00, enquanto que no novo prédio que pode abrigar o Fórum, mais R$ 5.340.468,55. “Não estamos tirando dinheiro da Saúde para construir Fórum e Rodoviária. Como sempre digo, a Prefeitura de Ibaté respeita o dinheiro público e sobra dinheiro para tudo. Aliás, somos obrigados a fazer os investimentos e cumprir o que a lei manda”, destacou.

Para se ter ideia, somando os totais investidos em Saúde e Educação, no ano passado, o gasto na construção do Terminal Rodoviário representa apenas 3,67%, enquanto que no novo prédio que pode abrigar o Fórum, apenas 6,56%. “São valores totalmente irrisórios! E esses novos investimentos irão durar por muitos e muitos anos”, destacou o prefeito.

Parrella também aproveitou para responder a acusação do parlamentar que, durante uma “live” no Facebook, afirmou que a prefeitura não está fazendo a cessão de novas áreas no novo Distrito Industrial. “Somente na parte nova, já fizemos a doação de 36 lotes, sendo que 15 estão em pleno funcionamento, 21 a funcionar e outros 19 [lotes] estão livres para cessão”, explicou. “Desafio o vereador trazer um investidor, o que ele não fez em três anos de mandato, para montar uma empresa sequer e gerar empregos na nossa cidade, assim como fizeram outros vereadores, a exemplo do Marino Motos”, completou.

O prefeito lembra que em 2005, quando assumiu seu primeiro mandato, a situação do distrito era calamitosa e foram necessários muitos investimentos para que o local pudesse ser mais valorizado e oferecesse as condições que, atualmente, oferece aos empresários e investidores. “Ficamos cerca de 20 anos andando no barro. Digo ficamos porque a minha indústria é uma das pioneiras do distrito que foi criado em 1988. Hoje ele está asfaltado, iluminado, dando condições de trabalho e escoamento dos produtos e serviços que ali são oferecidos. Trouxemos diversas novas empresas e criamos centenas de empregos. Será que o vereador não sabe disso? Temos fotos para refrescar a sua memória”, afirma. “Ser vereador é muito mais do que ficar fazendo lives nas redes sociais. Tem que ajudar a administrar e não ficar fazendo politicagem”, finalizou o prefeito.

