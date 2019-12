Prefeitura de Ibaté entrega veículo da campanha IPTU premiado

Crédito: Divulgação

O prefeito José Luiz Parella entregou na tarde desta segunda-feira, 23, um veículo Renault Sandero zero-quilômetro, prêmio da Campanha IPTU Premiado.

O contribuinte sorteado na Extração da Loteria Federal do último sábado, 21 de dezembro, é o morador Francisco Carlos do Risso, conhecido como “Nenê Paquera”, da Rua Eduardo Apreia, 126, na Vila Bandeirantes. O número sorteado foi 011332, mesmo cadastro imobiliário na prefeitura, do contemplado. O valor do carro é R$ 47.750,00.

“É uma satisfação muito grande entregar esse veículo zero-quilômetro para um contribuinte da nossa cidade. Em minhas falas, sempre deixo claro que tudo o que fazemos na nossa cidade é porque os cidadãos de Ibaté pagam seus impostos e tributos em dia, nos ajudando a manter a nossa cidade, modelo para toda a região”, contou o prefeito.

Com intuito de valorizar os contribuintes adimplentes e melhorar a arrecadação municipal, a Prefeitura de Ibaté institui a campanha “IPTU PREMIADO” visando contemplar os bons pagadores do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), cujos imóveis estejam inscritos no cadastro imobiliário do Município de Ibaté.

Zé Parella conta que os munícipes pagam seus impostos em dia, porque estão vendo as melhorias na cidade. “Sabem por que os contribuintes pagam em dia os seus impostos, atualmente? Porque eles estão vendo que temos respeito por cada centavo que é pago aos cofres públicos municipais e eles veem onde esse dinheiro está sendo empregado”, relatou.

Nene disse que pagar os impostos em dia é uma obrigação do contribuinte ainda mais com tudo que o Parella faz em nossa cidade , “quero agradecer primeiramente a Deus e ao prefeito Zé Parella para que tenha muita saúde e possa continuar fazendo por nos de Ibaté tudo que faz , pois sabemos das dificuldades nossa cidade hoje está em outro patamar todo mundo fala de bem de Ibaté.

Zé Parella parabenizou o ganhador. “Parabéns, Nenê, por ter sido o sortudo que vai passar esse Natal com um carro zero na garagem, e em seu nome, agradecer toda a população de Ibaté, que paga seus impostos em dia. Aproveito para desejar um Feliz Natal para todos e um 2020 repleto de muita paz, saúde e grandes conquistas”, finalizou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também