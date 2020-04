Prefeitura de Ibaté entrega 5 mil ovos de chocolate em comemoração à Páscoa

Crédito: Divulgação

As crianças da rede municipal de ensino e os idosos do Centro de Convivência da Melhor Idade e da Casa do Idoso, além dos membros da ADEFI (Associação dos Deficientes Físicos de Ibaté) receberam nessa semana os ovos de chocolate que foram distribuídos pela Prefeitura Municipal.

Aproximadamente 5 mil ovos de Páscoa, fornecidos pela Doces Tiquinho, foram entregues nas unidades escolares, aos pais e/ou responsáveis pelos alunos. “Desde quando assumimos nosso primeiro mandato, em 2005, a Prefeitura de Ibaté entrega os ovos de Páscoa para nossas crianças. Todos sabem do carinho especial que tenho por elas e o respeito e admiração que elas têm por mim”, ressaltou o prefeito José Luiz Parella (PSDB).

Por conta das ações de combate ao novo coronavírus, esse ano a entrega foi diferente. “Decidimos manter a entrega dos ovos de Páscoa, entendendo que nossas crianças e idosos, que já estão passando um momento muito conturbado, deveriam ter essa lembrança. Essa Páscoa será umas das mais difíceis dos últimos anos. As pessoas estão em isolamento domiciliar e muitas famílias sequer terão dinheiro para comprar um ovinho de chocolate aos seus filhos”, destacou o prefeito.

Além das escolas, os idosos do Centro de Convivência da Melhor Idade e da Casa do Idoso, além dos membros da ADEFI (Associação dos Deficientes Físicos de Ibaté) e as crianças do Programa Criança Feliz, também receberam os ovos de Páscoa da Prefeitura de Ibaté.

Como faz todos os anos, a prefeitura adquiriu ovos especiais aos que possuem intolerância a lactose e diabetes. A ação teve como objetivo maior, a comemoração e confraternização da Páscoa, mostrando o real significado da data. “Vamos continuar proporcionando essa alegria às nossas crianças e nossos idosos. Podem ter certeza que a Prefeitura de Ibaté vai continuar realizando essa entrega de ovos de Páscoa, enquanto estivemos no comando da cidade”, finalizou Zé Parella.

