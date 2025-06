Prefeitura de Ibaté e voluntárias garantem cobertores para idosos e público atendido pela assistência social

Os idosos atendidos pelo Centro de Referência da Melhor Idade receberam cobertores confeccionados a partir de doações feitas por voluntárias da comunidade.

A ação faz parte de uma iniciativa maior de proteção social durante os meses mais frios do ano.

A doação da microfibra, matéria-prima utilizada na confecção dos cobertores, foi realizada pelos senhores João e Aparecida Granzotti, da cidade de Borborema. A doação foi gentilmente intermediada pelo casal ibateense Nelson e Vitória Zanin, que conectaram a generosidade dos doadores às necessidades locais.

As etapas finais da produção ficaram a cargo das voluntárias dedicadas, Mônica Berthaud, Isabel Bussolan e Maria Aparecida Valério, que foram responsáveis pelo acabamento da costura dos cobertores, contribuindo para que o material chegasse pronto para o uso dos beneficiários.

A entrega simbólica aconteceu nesta quinta-feira, 12, com a presença do prefeito Ronaldo Venturi, da secretária de Assistência Social, Jacqueline Barbosa, do secretário de Governo, Fábio Gomes, da Coordenadora do Centro de Referência da Melhor Idade, Regina Nishihara, além das equipes do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

“Essa é uma demonstração de como a união entre o poder público e a sociedade civil pode transformar realidades. Neste momento em que o frio se intensifica, poder garantir conforto e proteção para quem mais precisa é um compromisso que nos emociona e nos impulsiona”. Destacou o prefeito Ronaldo Venturi.

A Secretária de Assistência Social, Jacqueline Barbosa, explicou que o volume de doações permitiu ampliar o alcance da ação.

“Estamos no inverno, que é um período duro para quem está em situação de vulnerabilidade. A partir das doações recebidas, as voluntárias confeccionaram as cobertas. Com esse esforço conjunto, vamos conseguir atender não apenas os idosos do Centro de Referência da Melhor Idade, mas também as crianças e adolescentes da casa de acolhimento, as pessoas em situação de rua, tanto as que estão na casa de passagem quanto aquelas que não aceitam ir para lá. Nossas equipes de abordagem social poderão oferecer também esse acolhimento. Famílias atendidas pelo CRAS e pela Secretaria também serão contempladas. É uma parceria que aquece o coração de todos nós”. afirmou.

A ação reafirma o papel do município em articular iniciativas que promovem dignidade, cuidado e cidadania para todos os públicos em situação de vulnerabilidade.

A solidariedade e o trabalho em conjunto entre a sociedade civil organizada e a Prefeitura estão fazendo a diferença neste inverno.