quarta, 03 de setembro de 2025
Prefeitura de Ibaté divulga cronograma de setembro do Centro de Controle de Zoonoses

03 Set 2025 - 20h14Por Jéssica C.R.
A Prefeitura Municipal de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Ambiental, Urbano e Rural, responsável pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), divulgou o cronograma de atividades que será realizado ao longo do mês de setembro. As ações incluem castrações, consultas veterinárias, atendimentos a denúncias de maus-tratos e doação de animais.

Programação semanal

Segunda-feira

  • Trabalho interno e administrativo

  • Elaboração de relatórios e requerimentos

Terça-feira

  • 09h às 12h – Castrações

  • 13h às 17h – Consultas veterinárias

Quarta-feira

  • 09h às 12h – Castrações

  • 13h às 16h – Castrações

Quinta-feira

  • 09h às 12h – Atendimentos a denúncias de maus-tratos

  • 13h às 17h – Consultas veterinárias

Sexta-feira

  • 09h às 12h – Castrações

  • 13h às 17h – Consultas veterinárias

Doação de animais

O CCZ também realiza a doação de cães e gatos de segunda a sexta-feira, sempre das 14h às 16h30.

Informações e contato

Para dúvidas, denúncias ou mais informações, a população pode entrar em contato pelo telefone (16) 3343-7031.

