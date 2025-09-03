Prefeitura de Ibaté divulga cronograma de setembro do Centro de Controle de Zoonoses

A Prefeitura Municipal de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Ambiental, Urbano e Rural, responsável pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), divulgou o cronograma de atividades que será realizado ao longo do mês de setembro. As ações incluem castrações, consultas veterinárias, atendimentos a denúncias de maus-tratos e doação de animais.

Programação semanal

Segunda-feira

Trabalho interno e administrativo

Elaboração de relatórios e requerimentos

Terça-feira

09h às 12h – Castrações

13h às 17h – Consultas veterinárias

Quarta-feira

09h às 12h – Castrações

13h às 16h – Castrações

Quinta-feira

09h às 12h – Atendimentos a denúncias de maus-tratos

13h às 17h – Consultas veterinárias

Sexta-feira

09h às 12h – Castrações

13h às 17h – Consultas veterinárias

Doação de animais

O CCZ também realiza a doação de cães e gatos de segunda a sexta-feira, sempre das 14h às 16h30.

Informações e contato

Para dúvidas, denúncias ou mais informações, a população pode entrar em contato pelo telefone (16) 3343-7031.

