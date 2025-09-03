Prefeitura de Ibaté divulga cronograma de setembro do Centro de Controle de Zoonoses

A Prefeitura Municipal de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Ambiental, Urbano e Rural, responsável pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), divulgou o cronograma de atividades que será realizado ao longo do mês de setembro. As ações incluem castrações, consultas veterinárias, atendimentos a denúncias de maus-tratos e doação de animais.
Programação semanal
Segunda-feira
-
Trabalho interno e administrativo
-
Elaboração de relatórios e requerimentos
Terça-feira
-
09h às 12h – Castrações
-
13h às 17h – Consultas veterinárias
Quarta-feira
-
09h às 12h – Castrações
-
13h às 16h – Castrações
Quinta-feira
-
09h às 12h – Atendimentos a denúncias de maus-tratos
-
13h às 17h – Consultas veterinárias
Sexta-feira
-
09h às 12h – Castrações
-
13h às 17h – Consultas veterinárias
Doação de animais
O CCZ também realiza a doação de cães e gatos de segunda a sexta-feira, sempre das 14h às 16h30.
Informações e contato
Para dúvidas, denúncias ou mais informações, a população pode entrar em contato pelo telefone (16) 3343-7031.