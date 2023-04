Prefeitura de Ibaté distribui Ovos de Páscoa aos alunos da rede municipal de ensino

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, realizou na manhã desta quarta-feira, 5, a distribuição dos Ovos de Páscoa para todos os mais de 4 mil alunos da rede municipal de ensino.

Os ovos foram adquiridos, através de processo licitatório, da empresa são-carlense, Doces Tiquinho. A ação se tornou tradição nos últimos anos e as crianças esperam ansiosas pelo presente da prefeitura.

Ao lado da secretária municipal de Educação e Cultura, Danielle Silva Garcia Chaves, e da diretora escolar Tânia Picinin Duvra, o prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, esteve participando da entrega na Escola Municipal Brasilina Teixeira Ianoni, no bairro Jardim Cruzado.

“Todos os anos a gente fica emocionado ao ver a alegria e o sorriso estampado nos rostos dessas crianças, que se sentem lembrados nesta data. Isso, realmente, não tem preço. É gratificante demais proporcionar isso para todos nossos alunos”, afirmou o prefeito.

Danielle ressalta que a Prefeitura de Ibaté sempre teve uma grande preocupação em adquirir ovos especiais aos alunos que possuem intolerância a lactose e/ou diabetes. “A rede conta com 92 alunos que não podem comer o ovo tradicional, por isso, foram adquiridos ovos de alfarroba, que contemplam todos os tipos de alergia e intolerâncias destes pequenos. O índice nutricional e composição foram analisados cuidadosamente pela nutricionista responsável, que julgou ser adequado para essas crianças”, destacou a secretária.

Os ovos de chocolate foram recebidos com muita festa e entusiasmo pelos alunos. “Muitas dessas crianças só receberão esse ovo de chocolate, por isso, a Prefeitura de Ibaté faz questão de manter essa distribuição todos os anos”, destacou o prefeito Zé Parella.

A distribuição dos ovos de Páscoa tornou-se uma grande tradição em Ibaté, com o objetivo maior de manter viva a comemoração da Páscoa. “A entrega dos ovos de Páscoa, que teve início no período da manhã, seguiu ao longo de toda tarde, em todas as unidades escolares do município”, finalizou a secretária.

Leia Também