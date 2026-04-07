Prefeitura de Ibaté disponibiliza canal de WhatsApp para demandas de iluminação pública

Internet/celular - Crédito: Agência Brasil

A Prefeitura de Ibaté segue investindo na modernização dos serviços públicos e disponibiliza à população um canal exclusivo de WhatsApp para o registro de demandas relacionadas à iluminação pública.

A iniciativa, coordenada pela Ouvidoria Municipal, tem como objetivo agilizar o atendimento das solicitações e aproximar ainda mais os moradores da administração pública.

Por meio do canal, os cidadãos podem informar de forma rápida e prática problemas como postes com lâmpadas queimadas, praças sem iluminação ou qualquer outra situação que envolva o serviço. Para isso, basta enviar uma mensagem pelo WhatsApp relatando a ocorrência.

De acordo com a Prefeitura, a ação faz parte de um conjunto de medidas voltadas à melhoria da comunicação com os munícipes, além de garantir mais eficiência na resolução das demandas.

O canal já está disponível e deve facilitar o atendimento, tornando o processo mais ágil e acessível para toda a população.

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