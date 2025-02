Prefeitura de Ibaté disponibiliza aulas gratuitas de instrumentos musicais

Compartilhar no facebook

Trumpete - Crédito: Pixabay

A Prefeitura de Ibaté, por meio do departamento de Cultura, informa que estão abertas as matrículas para as aulas teóricas e práticas de instrumentos musicais na Escola Brasilina Teixeira Ianoni.

Quem tiver interesse em aprender a tocar trompete, trombone, tuba, bombardino, percussão, ou até mesmo fazer parte do corpo coreográfico da Banda Marcial, pode fazer a matrícula de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h30, na própria escola, localizada na Rua Boa Esperança do Sul, 300, Jd. Cruzado.

Essas aulas são uma excelente oportunidade para o desenvolvimento cultural e o aprendizado musical, proporcionando aos participantes uma experiência única de crescimento artístico.

