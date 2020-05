Prefeitura de Ibaté dialoga sobre retomada das atividades econômicas em videoconferência

Crédito: Divulgação

Representando o prefeito José Luiz Parella, o vice-prefeito Horácio do Carmo Sanchez participou de uma videoconferência com autoridades municipais da região central e representantes do Governo do Estado nesta sexta-feira (22).

O tema central abordado foi o desafio do enfrentamento ao novo coronavírus e o plano regionalizado para retomada da economia, respeitando a realidade de cada região do estado. “Temos participado rotineiramente desses diálogos com a nossa região. É preciso conversar para planejar a futura retomada da economia, assim que for liberado pelas nossas autoridades sanitárias e de saúde”, contou Horácio.

Além dos prefeitos, a reunião contou com a participação da diretora de Desenvolvimento Regional, Edna Martins; do secretário especial do Governo do Estado, Antônio Imbassahy; e da diretora de planejamento da Diretoria Regional de Saúde, Sonia Regina Souza Silva. Todos apresentaram um panorama da doença no estado.

Ficou acordado que cada um dos 26 municípios da região central vai encaminhar o seu Plano de Flexibilização para o escritório regional da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional, para ser levado pelo prefeito Edinho Silva, ao Comitê de São Paulo, que analisará as propostas.

Estiveram com o vice-prefeito na videoconferência, o secretário municipal de Assuntos Jurídicos, Dr. Alessandro Rosa, e o chefe de gabinete José Augusto Santana.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também