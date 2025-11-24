Prefeitura de Ibaté define regras e anuncia isenção de taxas para ambulantes nas festividades de fim de ano

A Prefeitura Municipal de Ibaté realizou uma reunião com os ambulantes que atuarão nas festividades de fim de ano na Praça Central. O encontro teve como foco a organização do evento, com o sorteio dos espaços de trabalho e a definição das regras de participação, abrangendo segurança, higiene sanitária e toda a documentação necessária para garantir tranquilidade ao público e aos trabalhadores.

Durante a reunião, a Administração Municipal anunciou uma medida amplamente comemorada pelos participantes: neste ano, nenhum ambulante da cidade pagará pelo espaço durante o período festivo. Em anos anteriores, os profissionais chegavam a desembolsar valores entre R$ 4 mil e R$ 5 mil para trabalhar no mesmo período.

De acordo com a Prefeitura, a iniciativa busca fortalecer a economia local, valorizar os profissionais da cidade e criar condições mais justas para que todos possam aproveitar o aumento do público gerado pelas festividades.

