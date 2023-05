Prefeitura de Ibaté dá posse ao novo Conselho Municipal de Educação

O prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, deu posse aos novos conselheiros do Conselho Municipal de Educação, na última quarta-feira (17) com a presença dos secretários municipais Danielle Beatriz Silva Garcia Chaves (de Educação e Cultura) e Edison Fernando da Silva (de Governo), e do presidente da Câmara Municipal, Horácio Sanchez.

O novo foi escolhido para exercer a função durante o Biênio 2023/2025, tendo como funções o acompanhamento da elaboração e execução das ações em prol da Educação Municipal, dentre outras.

“O Conselho representa diversos segmentos da sociedade e tem como função garantir uma gestão democrática da Educação e um ensino de qualidade para todos os nossos alunos”, destacou a secretária de Educação e Cultura.

Em seu pronunciamento, o prefeito municipal destacou algumas das principias ações da Prefeitura de Ibaté em prol do funcionamento do setor de Educação da cidade. “Recentemente, esta Casa de Leis aprovou Proposta do Executivo Municipal, que alterou o Piso Salarial do Magistério para R$ 4.420,55 [aos que cumprem carga horária semanal de 40 horas], antes mesmo do repasse federal, sendo que os professores efetivos no Magistério Municipal receberão um reajuste retroativo de 14,95%, no valor da hora aula, de janeiro a abril”, lembrou.

Zé Parrella também destacou uma série de reestruturações administrativas adotadas para proporcionar mais qualidade aos educadores, funcionários e alunos da rede. “Contratação de mais de 80 professores efetivos; reposição de mais de 40 professores temporários para suprir as vagas de suporte pedagógico; disponibilidade de 1 coordenador pedagógico em cada escola; implantação do cargo de Coordenador Especialista de Educação Especial e de Educação Física; inclusão de todos os servidores da Educação na Folha de Pagamento do Fundeb 70, valorizando não somente os professores como todos os servidores da Educação”, enumerou.

O chefe do Executivo também ressaltou que, atualmente, a Prefeitura de Ibaté está construindo a 16ª Escola Municipal. “Quando assumimos em 2005, eram quatro ou cinco escolas apenas. Todas as unidades escolares foram construídas com recursos próprios, ou seja, dos impostos pagos por cada cidadão, nestes últimos anos”, afirmou.

O prefeito lembrou de outras políticas públicas em prol da Educação: Merenda nas Férias, destaque nacional; Ibaté em Férias; distribuição de uniformes completos para todos os alunos; implantação dos Conselhos de Educação e do Fundeb. “São inúmeras as ações em prol de uma melhor Educação. Parabenizo a todos os membros deste Conselho e me coloco à disposição para juntos buscarmos sempre o melhor para a Educação de Ibaté”, finalizou.

