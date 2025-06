Prefeitura de Ibaté dá início à campanha de vacinação nas escolas municipais

Mulher é vacinada - Crédito: divulgação

A Prefeitura Municipal de Ibaté, por meio de uma ação conjunta entre as Secretarias de Saúde e Educação, deu início oficialmente à campanha de vacinação nas escolas da rede municipal.

O objetivo da campanha é reforçar o cuidado com a saúde das crianças, realizando a conferência das carteiras de vacinação, corrigindo eventuais atrasos e imunizando o maior número possível de alunos.

O Secretário Municipal de Saúde, Diangeles Chagas, que é enfermeiro, fez questão de acompanhar pessoalmente a aplicação, vacinando a Secretária de Educação, Rosângela Oliveira, que também é professora e esteve presente acompanhando de perto a ação nas unidades escolares.

“Nosso compromisso é garantir que nossas crianças estejam protegidas contra diversas doenças. A vacinação é um ato de amor, de responsabilidade coletiva e uma das ferramentas mais eficazes para proteger a saúde pública. Trazer essa campanha para dentro das escolas é uma estratégia que facilita o acesso, alcança mais famílias e reforça a importância da imunização”. Destacou Diangeles Chagas.

Para a secretária de Educação, Rosângela Oliveira, a ação representa um cuidado que vai além do aprendizado. “Cuidar da saúde dos nossos alunos também é parte do nosso trabalho na Educação. Estarmos juntos, Saúde e Educação, reforça que estamos comprometidos não só com o ensino, mas com o bem-estar das nossas crianças. E as famílias podem ter certeza de que estamos cuidando de cada detalhe para garantir um ambiente seguro para todos”. Afirmou.

Além dos alunos, todos os profissionais da educação também tiveram a oportunidade de atualizar suas carteiras de vacinação. Como incentivo, as crianças vacinadas estão recebendo um certificado de coragem, reconhecendo a importância desse gesto para sua própria saúde e para toda a comunidade.

A campanha seguirá percorrendo todas as unidades da rede municipal de ensino nos próximos dias.

