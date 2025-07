Prefeitura de Ibaté cria aceiros para conter incêndios e proteger a população

A ação integra um conjunto de medidas preventivas que visam preservar a vegetação nativa, proteger o patrimônio público, privado, e, principalmente, garantir a segurança da população.

A construção dos aceiros faz parte de um protocolo elaborado de forma coordenada pela Defesa Civil, em parceria com a Secretaria de Serviços Públicos e a Secretaria de Planejamento Ambiental, Urbano e Rural.

A medida reforça o compromisso do município com a sustentabilidade e com a prevenção de riscos ambientais, especialmente no período de estiagem, quando aumentam significativamente os focos de incêndio em todo o estado.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Ibaté, Everton Perucci, o trabalho é fundamental para evitar tragédias. “Os aceiros são uma barreira física extremamente eficaz para conter o avanço do fogo em caso de queimadas. Com o tempo seco e a vegetação mais vulnerável, essa é uma medida que pode salvar vidas, proteger o meio ambiente e evitar prejuízos materiais. É uma ação preventiva de extrema importância neste período do ano”, destacou.

A Prefeitura reforça que a colaboração da população também é essencial, evitando o uso do fogo para limpeza de terrenos e denunciando focos de incêndio.

