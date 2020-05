Prefeitura de Ibaté continua realizando desinfecção em vários pontos da cidade

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté continua realizando o serviço de desinfecção de todos os espaços públicos, em especial, de praças e frente das unidades de saúde da cidade.

A sanitização está sendo realizada com utilização de bactericida e concentração de cloro. “Estamos tomando todas as medidas possíveis para executarmos a desinfecção desses locais”, comentou o prefeito José Luiz Parella.

Outra medida que também foi adotada pela atual administração para combater a disseminação do Covid-19 foi a disponibilização de um tapete com cloro, em todas as entradas de unidades de saúde e do velório municipal.

As recepções e salas das unidades de saúde também estão sendo desinfetadas com álcool 70%.

Além dos espaços públicos, a Secretaria Municipal da Saúde, através das Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária, também estão realizando a desinfecção nas entradas das agências bancárias. “Com isso, a gente vai tentando diminuir os riscos de contaminação do novo coronavírus. No inicio dessa semana, muitas pessoas então se dirigindo aos bancos e lotéricas para receber benefícios, por isso, redobramos os cuidados”, afirmou a secretária adjunta da Saúde, Elaine Sartorelli Breanza.

Nessa semana, Ibaté confirmou quatro casos por coronavírus. “Chamamos a atenção das pessoas para que respeitem o isolamento social, pois é a única vacina eficaz que temos para o momento”, pediu a secretária. “Aqueles que precisam sair de casa para trabalhar, pedimos que fiquem atentos às orientações sanitárias da Organização Mundial da Saúde (OMS), que são: evitar contatos físicos; não levar as mãos à boca, nariz ou olhos; respeitar o distanciamento de no mínimo um metro e meio de uma pessoa para outra; lave as mãos frequentemente com água e sabão, se estiver na rua, use álcool em gel; cubra a boca com o antebraço quando tossir ou espirrar ou utilize um lenço descartável e, em seguida, jogue no lixo e lave as mãos; entre outras”, lembra Elaine.

“Estamos lidando com vidas e precisamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para preservar nossa população. Pedimos que fiquem atentos e se cuidem. Se cada um fizer a sua parte, estaremos cuidando de toda a nossa cidade”, finalizou o prefeito Zé Parella.

