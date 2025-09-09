Prefeitura de Ibaté continua com inscrições abertas para a Banda Marcial

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Cultura e Turismo, continua com as inscrições para novos integrantes da Banda Marcial da cidade. Jovens a partir de 12 anos interessados em participar podem se inscrever gratuitamente em dois locais diferentes.
As inscrições estão sendo realizadas presencialmente no Centro Cultural, localizado na Rua Itirapina, s/n, no Jardim Cruzado, e também na Biblioteca Municipal, na Avenida São João, nº 742, no Centro. Para mais informações, os telefones disponíveis são (16) 3343-4676 (Centro Cultural) e (16) 3343-3067 (Biblioteca).
A Banda Marcial de Ibaté é reconhecida por sua tradição e participação em eventos cívicos e culturais, oferecendo aos participantes a oportunidade de desenvolver habilidades musicais e disciplina em grupo.