Prefeitura de Ibaté conclui reforma da ESF Jardim América

Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, concluiu a reforma completa da Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Jardim América.

O prédio, que há anos apresentava infiltrações e sinais de abandono, passou por uma revitalização estrutural para oferecer um ambiente adequado e humanizado aos pacientes.

Além da modernização do espaço físico, a unidade conta agora com uma médica especialista do programa Mais Médicos, do Governo Federal, além de uma equipe multiprofissional qualificada, preparada para ampliar e melhorar o atendimento à comunidade.

Com a reforma, a unidade passa a oferecer mais conforto e dignidade tanto para os usuários quanto para os profissionais de saúde que atuam no local.

O secretário municipal de Saúde, Diangeles Chagas, destacou que a obra integra um conjunto de melhorias em andamento no município.“Estamos trabalhando para recuperar e reformar todas as unidades de saúde de Ibaté, garantindo qualidade e segurança tanto para os pacientes quanto para os profissionais que atuam no dia a dia”, afirmou.

