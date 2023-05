Prefeitura de Ibaté concede 18% de reajuste salarial aos servidores

O prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, sancionou nesta terça-feira, 10, a Lei Complementar Municipal nº 3.530, que concede reajuste salarial de 18% aos servidores públicos municipais. A iniciativa do Poder Executivo foi aprovada pela Câmara Municipal na última segunda-feira, 08.

A Lei estabelece que o reajuste seja aplicado sobre os salários de todos os servidores municipais, a partir de 1º de maio de 2023. Os funcionários receberão o aumento, garantindo o reajuste salarial na folha de pagamento já no próximo pagamento.

Além do aumento de 18%, que também é extensivo aos servidores do Poder Legislativo e aos ativos, inativos e pensionistas do Instituto de Previdência de Ibaté (IPREI), a Lei também alterou o piso salarial da Guarda Civil Municipal; dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem; bem como, dos Profissionais do Magistério (Professores).

De acordo com o texto da lei, o piso salarial da GCM passou de R$ 1.392,16 para R$ 2.387,28, seguindo o piso salarial da categoria. Já o piso do Técnico de Enfermagem passou para R$ 3.325,00; o de Auxiliar de Enfermagem para R$ 2.375,00 e o de Professor para R$ 4.420,55 (aos que cumprem carga horária semanal de 40 horas), antes mesmo do repasse federal.

Ainda de acordo com a lei, os professores efetivos no Magistério Municipal ainda receberão o percentual retroativo de 14,95% no valor da hora aula, de janeiro a abril.

O chefe do Poder Executivo lembra que se reuniu com representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ibaté [SINDISPI] e deixou todos surpresos quando apresentou a proposta salarial. “O próprio Sindicato relatou que a Prefeitura de Ibaté estava concedendo o maior reajuste salarial do Estado de São Paulo”, destacou.

O prefeito explica que esse reajuste não beneficia apenas o servidor. “Esse aumento salarial beneficia toda a nossa cidade, em especial, o comércio local, pois os funcionários passam a ter poder de compra maior, ajudando a fortalecer e fomentar o comércio ibateense”, afirmou.

Para Zé Parrella, valorizar o servidor é uma maneira de mantê-los focados no trabalho, exercendo suas funções da melhor forma. “Acredito que com esse reajuste, a prefeitura está reconhecendo e valorizando, efetivamente, seus servidores. Aliás, a atual administração paga os salários dos funcionários antes do quinto dia útil. Cabe dizer que se trata de um aumento real, ou seja, superior à inflação dos últimos 12 meses”, finaliza.

