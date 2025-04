Prefeitura de Ibaté avança no combate à dengue com nebulização no Jardim Cruzado

Compartilhar no facebook

Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal intensificou as ações de combate à dengue e promoveu uma operação de nebulização no bairro Jardim Cruzado.

A medida visa eliminar focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya e proteger a população local.

A ação faz parte do plano de enfrentamento a doença, evitando a proliferação do mosquito.

Além da nebulização, a Prefeitura segue com visitas domiciliares dos agentes de endemias, orientando os moradores sobre a importância da eliminação de criadouros do mosquito, como recipientes com água parada.

A administração municipal reforça o pedido para que todos façam sua parte verificando quintais, calhas, vasos de plantas e outros locais que possam acumular água.

