Prefeitura de Ibaté avança na reforma da unidade de saúde do Jardim América

A Prefeitura Municipal de Ibaté segue investindo na melhoria da infraestrutura da rede pública de saúde. Atualmente, o PSF (Programa Saúde da Família) do bairro Jardim América está passando por uma importante reforma, que visa garantir mais conforto, segurança e qualidade no atendimento à população.

Entre as etapas da obra em andamento, destacam-se a pintura completa, interna e externa,do prédio, a reestruturação das portas de madeira e metálicas, além de outras melhorias estruturais que trarão melhores condições de trabalho para os profissionais da unidade e mais comodidade aos pacientes.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a reforma integra o cronograma de manutenção e revitalização das unidades, planejado pela atual gestão. O objetivo é oferecer ambientes mais acolhedores, acessíveis e funcionais, fortalecendo assim a Atenção Básica, que é a porta de entrada do sistema de saúde e uma das prioridades do governo municipal.

