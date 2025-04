Prefeitura de Ibaté assina contrato para agilizar exames laboratoriais no hospital municipal

Venturi reforça o compromisso da administração em oferecer uma saúde pública mais eficiente - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, sob a gestão do prefeito Ronaldo Venturi e do vice-prefeito Damião, assinou nesta segunda-feira, 28, um contrato com o Laboratório Pasteur para agilizar a realização de exames no Hospital Municipal.

Com a parceria, os exames terão coleta “in loco” a qualquer momento, reduzindo significativamente o tempo de resposta e garantindo mais conforto e agilidade no atendimento aos pacientes.

O prefeito Ronaldo Venturi destacou que a iniciativa reforça o compromisso da administração em oferecer uma saúde pública mais eficiente e humanizada para a população de Ibaté.

