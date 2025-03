Compartilhar no facebook

A Prefeitura de Ibaté informa que os beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) que estiverem com o Cadastro Único desatualizado há mais de dois anos poderão ter seus pagamentos bloqueados pelo Governo Federal.

Para evitar transtornos e garantir a continuidade do benefício, a recomendação é que a atualização cadastral seja feita o quanto antes.

Os beneficiários devem procurar a Secretaria de Assistência Social, localizada na Avenida São João, 231, no Complexo Social, para agendar o atendimento e assim regularizar a situação e assegurar o recebimento do benefício.

