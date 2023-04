Prefeitura de Ibaté adquire "poclain" para atender demandas da cidade

A Prefeitura de Ibaté acaba de adquirir um reforço de peso para a frota municipal. Trata-se de uma escavadeira hidráulica sobre esteiras zero km, marca Hyundai, modelo R150LC-9, ano 2023. Até então, a cidade não possuía este tipo de maquinário.

A máquina, popularmente chamada de “poclain”, foi adquirida com recursos próprios, ou seja, dinheiro dos tributos pagos pelos cidadãos ibateenses, ao valor total de R$ 664 mil, paga à vista.

Ela proporciona conforto e segurança aos operadores, uma vez que conta com ampla área envidraçada, garantindo melhor visibilidade. Além disso, possui um sistema hidráulico inteligente, que garante um menor consumo do óleo combustível/diesel proporcionando economia aos cofres públicos.

“Esse é um grande investimento que a prefeitura faz, pensando sempre no bem-estar da nossa população, garantindo assim a renovação da frota do parque de máquinas. Esta nova máquina contribuirá com os diversos trabalhos que executamos no município, em especial, no aterro sanitário”, afirmou o prefeito de Ibaté, José Luiz Parella.

Antes de iniciar os trabalhos, a máquina ficou defronte ao Paço Municipal para que a população pudesse conhecer de mais esse investimento. “É uma importante aquisição para a nossa Secretaria de Obras, a qual estava precisando desta máquina para agilizar e atender da melhor forma as demandas dos nossos munícipes”, finaliza o prefeito.

