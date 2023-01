Prefeitura de Ibaté adquire mais um veículo 0 km para a Secretaria de Saúde

Crédito: Divulgação

A frota da Secretaria Municipal de Saúde recebeu mais um veículo zero quilômetro, na última semana, um Volkswagen Gol, que foi adquirido com recursos próprios, ou seja, dinheiro dos impostos pagos pelos contribuintes ibateenses.

As chaves foram entregues à secretária municipal de Saúde, Elaine Sartorelli Breanza, pelo prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, que falou sobre a aquisição do veículo. “Esse investimento faz parte do plano de reestruturação da frota municipal. Não só a Saúde como também os demais setores, possuem veículos novos, que proporcionam total segurança e conforto aos usuários e servidores públicos municipais”, afirmou.

Ele explica a importância da renovação da frota municipal. “A aquisição de veículos novos é constante pela prefeitura, pois além de segurança e conforto, isso acaba gerando economia aos cofres públicos, diminuindo o gasto com manutenções”, pontuou.

MAIS INVESTIMENTOS

Recentemente, a prefeitura também adquiriu um minibus Icitroen Jumpy Micro JI, zero quilometro, para o transporte de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). O veículo contou com emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil, conquistada pelo presidente da Câmara de Ibaté, Horácio Sanchez, e mais R$ 35,8 mil de recursos próprios de contrapartida.

Também foram adquiridas duas ambulâncias, sendo uma avançada (UTI Móvel), e outra básica. Atualmente, a Secretaria Municipal da Saúde de Ibaté possui um total de 11 ambulâncias disponíveis para atender toda a demanda da população.

Na semana passada, a Guarda Civil Municipal recebeu uma nova viatura, um Volkswagen T-Cross, zero quilômetro, moderno e equipado para atender os chamados da população através do fone 153. Adquirido totalmente com recursos próprios.

“Perdi a conta de quantos veículos, máquinas e maquinários foram adquiridos pela prefeitura, dentro da nossa administração municipal”, finalizou o prefeito Zé Parella.

