Prefeitura de Ibaté adquire mais dois veículos 0 km para o Departamento Municipal de Saúde

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, através do Departamento Municipal de Saúde, adquiriu mais dois veículos zero-quilômetro que deverão ser utilizados no transporte de pacientes usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os veículos, dois Gols 2020, foram adquiridos com recursos próprios, ou seja, dos impostos pagos pelos cidadãos ibateenses, e já estão à disposição da Municipalidade.

O prefeito José Luiz Parella explica que esses carros passam a integrar a frota municipal, que está em constante renovação. “Aqui em Ibaté o dinheiro dos impostos são revertidos em benfeitorias para a nossa população. Esses veículos vão fazer o transporte dos pacientes que precisam buscar tratamentos referenciados nos municípios de Jaú, Barretos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e São Paulo”, explicou.

O prefeito explica que a aquisição acaba gerando economia e melhora o atendimento aos cidadãos. “Não faz sentido uma van levar apenas três pacientes para São Paulo. Agora, com esses carros menores, o atendimento vai melhorar muito e a prefeitura vai economizar em combustível, pois aqui, além de dar um atendimento digno para os pacientes, a gente também tem respeito com o dinheiro público”, afirmou.

Mais uma vez, Zé Parella ressalta que a frota municipal estando nova, diminui o custo de manutenção dos veículos. “Nosso compromisso é cuidar da nossa cidade da melhor forma possível, trazendo o melhor e o que há de mais moderno para nossos cidadãos que pagam seus impostos em dia”, afirmou.

Ele lembrou que continua a campanha Refis 2019. “Todos os cidadãos que estejam com algum tipo de tributo atrasado, que vem até a prefeitura e aproveitem para fazer o seu parcelamento e ainda concorrer a um carro zero quilômetro, que será sorteado no dia 22, na Campanha IPTU Premiado. O dia está chegando”, finalizou.

