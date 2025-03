Prefeitura de IbatÃ© abre processo seletivo para estÃ¡gio remunerado na Ã¡rea da educaÃ§Ã£o

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abriu um processo seletivo para a contratação de estagiários dos cursos de Pedagogia e Educação Especial.

A iniciativa busca reforçar o atendimento nas escolas da rede municipal, oferecendo suporte aos professores e auxiliando no desenvolvimento das atividades pedagógicas.

Os interessados devem entregar, a partir do dia 11 de março, currículo atualizado e atestado de matrícula presencialmente na Secretaria Municipal de Educação. Além disso, precisam atualizar ou realizar o cadastro no site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), acessando http://portal.ciee.org.br/. Após essa etapa, a equipe responsável entrará em contato por e-mail ou telefone para agendar a entrevista presencial.

Podem participar do processo seletivo estudantes matriculados a partir do 2º semestre nos cursos de Pedagogia ou Educação Especial, desde que a instituição seja reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Não podem se inscrever aqueles que já estejam no penúltimo ou último semestre do curso. Os estagiários selecionados irão atuar nas escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental, ajudando no dia a dia escolar e no atendimento aos alunos.

Vale lembrar que essa seleção não garante a contratação imediata, e a Secretaria Municipal de Educação pode alterar datas e procedimentos se necessário.

Para mais informações, basta entrar em contato pelos telefones (16) 3343-6373 e (16) 3343-2147.

