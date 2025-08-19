Prefeitura de Ibaté abre inscrições para curso gratuito de Assistente de Logística

Logistica - Crédito: Imagem de aleksandarlittlewolf

Prefeitura Municipal de Ibaté, em parceria com o Senac, está oferecendo uma grande oportunidade para quem busca qualificação profissional. Trata-se do curso gratuito de Assistente de Logística, que terá início no dia 25 de agosto. Inscrições serão feitas até o dia 15/09

Detalhes do curso

Com carga horária de 160 horas, as aulas acontecerão de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h30, na Escola Municipal Neusa Milore Freddi. O objetivo é capacitar os alunos com conhecimentos, habilidades e atitudes que desenvolvam criatividade, visão crítica, capacidade de tomada de decisão e incentivo ao empreendedorismo sustentável e colaborativo.

Pré-requisitos

Para se inscrever, é necessário atender aos seguintes critérios:

Ter idade mínima de 15 anos ;

Possuir ensino médio incompleto ;

Ter renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa ;

Não estar matriculado em outro curso do Senac no mesmo dia e horário;

Não ter abandonado curso gratuito do Senac nos últimos seis meses.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na sede da Prefeitura Municipal de Ibaté, localizada na Avenida São João, 1771 – Centro.

Leia Também