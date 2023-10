Prefeitura de Dourado emite nota de pesar pelo falecimento do jovem Felipe Aguiar

SIGA O SCA NO

21 Out 2023 - 13h17

21 Out 2023 - 13h17 Por Da redação

Crédito: Arquivo pessoal

A Prefeitura Municipal de Dourado emitiu nota de pesar pelo falecimento do jovem Felipe Aguiar, de 32 anos, que morreu em um acidente na ma manhã deste sábado sábado (21), na rodovia SP-255, em Boa Esperança do Sul. A caminhonete que ele conduzia colidiu de frente com um caminhão.

confira a nota na íntegra

"É com profundo pesar que expressamos nossos sentimentos de condolências pela perda de Felipe Aguiar, filho da saudosa Cecília D'Abruzzo Aguiar, ex-funcionária da prefeitura e de Marcelo Aguiar.

Felipe também era irmão de Gabriela e Marcelo.Neste momento de tristeza, nossos corações estão com a família e amigos, e desejamos que encontrem força e conforto para enfrentar esse momento difícil."

