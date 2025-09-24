Prefeitura conquista liberação do Corpo de Bombeiros para uso da Pirâmide após 13 anos

Festa da Criança Ibaté - Crédito: divulgação

A Prefeitura de Ibaté anunciou nesta semana um avanço histórico para o município: a liberação oficial da Pirâmide da Mata do Alemão para realização de eventos. Após mais de 13 anos desde sua construção, o espaço finalmente recebeu o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento indispensável que garante segurança e conformidade com as normas de prevenção e combate a incêndios.

Segundo a administração municipal, desde o início da atual gestão o uso interno da Pirâmide estava suspenso como medida de precaução. Nesse período, foram realizadas todas as adequações necessárias para que a estrutura pudesse atender às exigências do Corpo de Bombeiros.

Com o AVCB emitido, a Pirâmide está autorizada a receber até 1.353 pessoas em sua área interna, o que abre caminho para a realização de eventos culturais, sociais e comunitários com segurança.

A conquista é vista como um marco para Ibaté, já que o espaço, mesmo imponente, permaneceu por mais de uma década sem a liberação oficial para eventos. Agora, com a regularização, a expectativa é de que a Pirâmide se consolide como um dos principais palcos de atividades da cidade, contribuindo para o fortalecimento da vida cultural e comunitária local.

