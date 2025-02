Prefeitura de Itirapina autoriza acesso de banhistas na represa do Broa

Represa do Broa em Itirapina - Crédito: divulgação

A Prefeitura de Itirapina anunciou ontem (dia 25) a liberação do acesso de banhistas na represa do Balneário de Santo Antônio (Broa). A decisão, formalizada pelo Decreto nº 4.283, foi embasada em uma avaliação técnica que indicou uma redução significativa do risco de ataques de piranhas na área, uma preocupação que havia levado à suspensão do acesso desde o último dia 27 de janeiro.

No decreto, a Prefeitura salienta que, a conclusão sobre a diminuição do risco foi alcançada após o término do período de desova das piranhas (que é caracterizado por um aumento na agressividade desses peixes). Após várias consultas com especialistas, acredita-se que com o período de desova finalizado, as condições para o retorno seguro dos banhistas foram restabelecidas.

Apesar da liberação, a Prefeitura de Itirapina destacou que as placas de sinalização permanecerão em locais estratégicos ao redor da represa. Essas placas alertam sobre o histórico de ataques de piranhas e servem como um lembrete importante de segurança para os visitantes.

A Prefeitura de Itirapina alerta que em caso de mordida, o banhista deverá procurar atendimento médico imediatamente. Esta medida é parte do esforço contínuo da Prefeitura de Itirapina em garantir a segurança e o bem-estar dos frequentadores do Broa.

