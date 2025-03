Prefeito Ronaldo Venturi se reÃºne com padres e Bispo da Diocese de SÃ£o Carlos para discutir apoio Ã  igreja catÃ³lica

Compartilhar no facebook

Crédito: Divulgação

Na quarta-feira, 19, o prefeito de Ibaté, Ronaldo Venturi, recebeu no Paço Municipal os padres da cidade, Rudival Pessoa Silva (Padre Max), Júlio César Bueno, Luiz Antenor e Robinson Mangaba, além do Bispo da Diocese de São Carlos, Dom Luiz Carlos Dias.

A reunião contou ainda com a presença do vice-prefeito Damião Souza e dos secretários municipais e teve como pauta principal o apoio às igrejas católicas do município.

Durante o encontro, foram discutidas formas de fortalecimento da parceria entre o poder público e as instituições religiosas, visando ações que beneficiem a comunidade.

O prefeito destacou a importância das entidades religiosas no trabalho social e no acolhimento à população, reforçando o compromisso da administração municipal em manter o diálogo e o suporte necessário.

