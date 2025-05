Prefeito Ronaldo Venturi recebe deputado Adilson Barroso, que anuncia R$ 300 mil para a saúde de Ibaté

O encontro realizado no Paço Municipal, teve como pauta principal a busca por novos investimentos na área da saúde - Crédito: Divulgação

Na manhã desta sexta-feira, 16, o prefeito de Ibaté, Ronaldo Venturi, recebeu em seu gabinete o deputado federal Adilson Barroso, que esteve no município acompanhado do assessor da deputada estadual Fabiana Bolsonaro.

O encontro realizado no Paço Municipal, teve como pauta principal a busca por novos investimentos na área da saúde.

A reunião foi intermediada pelo ex-vereador Valentim Fargoni e contou também com a presença do secretário municipal de Serviços Públicos, Ivan Lins.

Durante a visita, o prefeito Ronaldo Venturi apresentou demandas da saúde e solicitou o apoio do parlamentar para ampliar os atendimentos oferecidos à população. Sensível à solicitação, o deputado Adilson Barroso anunciou a destinação de uma emenda no valor de R$ 300 mil para custeio da saúde.

“Estamos buscando apoio onde for necessário. A saúde é prioridade e precisamos do suporte do governo federal para ampliar os atendimentos e oferecer mais qualidade à nossa população”. Destacou o prefeito Ronaldo Venturi.

A atual gestão municipal reforça seu compromisso com uma administração transparente, pautada no diálogo e na colaboração com todas as lideranças políticas que compartilham do objetivo de promover o desenvolvimento de Ibaté e garantir melhorias efetivas para seus cidadãos.

