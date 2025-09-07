Prefeito Ronaldo Venturi lidera comitiva de Ibaté em Brasília e cumpre agendas estratégicas em diversos ministérios

O prefeito de Ibaté, Ronaldo Venturi, liderou uma comitiva do município em uma série de agendas estratégicas na capital federal, Brasília, com o objetivo de fortalecer parcerias e buscar recursos para áreas essenciais como saúde, educação, assistência social e infraestrutura rural.

Durante a viagem, a comitiva foi recebida em quatro ministérios: Desenvolvimento Social e Assistência Social, Agricultura e Pecuária, Saúde e também no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Desenvolvimento Social e Assistência Social: co-financiamento e novos recursos

No Ministério do Desenvolvimento Social e Assistência Social, a equipe foi recebida pelo secretário-executivo Ranniêr Costa. Foram discutidos temas como o co-financiamento dos serviços de assistência social e a liberação de recursos discricionários, fundamentais para ampliar os atendimentos oferecidos pelo município à população em situação de vulnerabilidade.

Agricultura e Pecuária: máquinas e infraestrutura rural

No Ministério da Agricultura e Pecuária, os representantes de Ibaté se reuniram com a equipe técnica do órgão para tratar de propostas já cadastradas pelo município. Os principais pedidos envolvem a aquisição de máquinas agrícolas e a pavimentação de estradas rurais, visando o fortalecimento do setor agropecuário local e o escoamento da produção.

FNDE: solicitação de nova creche, escola e ônibus escolares

Já no FNDE, a reunião foi com a presidente do fundo, Fernanda Pacobahyba. Ibaté solicitou a construção de uma creche e de uma nova escola de ensino fundamental, além da aquisição de ônibus escolares para melhorar o transporte dos estudantes da rede pública.

Ministério da Saúde: recursos para ampliar atendimentos

No Ministério da Saúde, a comitiva foi recebida pelo ministro Alexandre Padilha e por sua equipe técnica. Ibaté solicitou o repasse de recursos para complementação do teto MAC (Média e Alta Complexidade) e do PAB (Piso da Atenção Básica), além de recursos específicos para a redução das filas de espera por consultas, exames e cirurgias.

O prefeito Ronaldo Venturi foi um dos dois prefeitos convidados a discursar durante o encontro, momento em que destacou os desafios enfrentados por municípios de pequeno porte e a importância da sensibilidade do Governo Federal para atender essas demandas.“A viagem à Brasília foi fundamental para fortalecer as parcerias e buscar recursos para melhorar a vida dos nossos cidadãos. Estamos otimistas com os resultados e comprometidos em trabalhar para que esses recursos cheguem e sejam efetivamente utilizados em benefício da nossa população”, afirmou o prefeito.

A comitiva de Ibaté foi composta pelos secretários municipais Diângeles Chagas (Saúde), Rosângela Oliveira – Nova (Educação), Jacqueline Barbosa (Assistência Social) e pelo diretor de comunicação, Maurício Caporaso.

Leia Também