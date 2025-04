Prefeito Ronaldo Venturi destaca avanço nos primeiros 100 dias de governo

Compartilhar no facebook

Crédito: divulgação

Na manhã desta terça-feira, 15 de abril, o prefeito Ronaldo Venturi recebeu a imprensa no Paço Municipal para apresentar o balanço dos primeiros 100 dias à frente da administração municipal.

Durante o encontro, que reuniu todo o secretariado, o prefeito destacou os avanços e conquistas obtidos nesse início de mandato, com uma gestão pautada pela responsabilidade, transparência e compromisso com a população.

Entre os destaques apresentados por Ronaldo Venturi estão as melhorias significativas nas áreas da saúde, educação e segurança pública.

O prefeito ressaltou o empenho de toda a equipe de governo para atender as demandas da comunidade e reafirmou o compromisso de seguir trabalhando por uma cidade mais justa, segura e acolhedora para todos. “Esses 100 primeiros dias são apenas o começo. Estamos construindo, junto com a população, uma administração séria, participativa e focada em resultados que melhorem a vida das pessoas". declarou o prefeito.

O evento também serviu como um espaço de diálogo entre o poder público e a imprensa, fortalecendo a transparência e o relacionamento com os veículos de comunicação da cidade e da região.

