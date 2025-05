Prefeito Ronaldo Venturi cumpre agenda oficial em São Paulo em busca de recursos para Ibaté

“Seguimos trabalhando com responsabilidade e união, buscando investimentos”, afirmou Venturi - Crédito: Divulgação

O prefeito de Ibaté, Ronaldo Venturi, esteve em São Paulo nesta quarta-feira, 14 de maio, cumprindo uma série de compromissos oficiais em busca de recursos e parcerias para o município. Acompanhado pela secretária de Assistência Social, Jacqueline Barbosa, e pelo chefe da Divisão de Comunicação, Guilherme Santos, Venturi participou de três importantes reuniões com lideranças do Governo do Estado.

A comitiva ibateense foi recebida pela secretária estadual de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalem, e sua equipe técnica. Durante o encontro, foram apresentados projetos da área social e discutidas formas de ampliar o apoio estadual aos programas desenvolvidos no município.

No Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, o prefeito também esteve na Secretaria de Governo, onde foi recebido pelos parceiros Martelli e Mustafá. Em seguida, reuniu-se com o assessor especial de Atendimento aos Municípios, Carlos Takahashi, reforçando o diálogo institucional e destacando as principais demandas de Ibaté.

“Seguimos trabalhando com responsabilidade e união, buscando investimentos que possam melhorar a qualidade de vida da nossa população”, afirmou o prefeito Ronaldo Venturi.

