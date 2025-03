Prefeito Ronaldo Venturi anuncia construÃ§Ã£o de novo Pronto Atendimento de R$ 5 milhÃµes

Prefeito eleito de Ibaté, Ronaldo Venturi (PSD) - Crédito: divulgação

O prefeito Ronaldo Venturi anunciou nesta sexta-feira, 28 de março, a construção de um novo Pronto Atendimento no Hospital Municipal, que será edificado na área localizada entre a Rua Bernardino de Campos e a esquina com a Rua Quinze de Novembro.

Com um investimento de aproximadamente R$ 5 milhões, a obra tem como objetivo oferecer mais conforto e qualidade no atendimento aos pacientes. “Isso é pra mostrar mais uma vez que o meu compromisso e o do Damião é com a saúde”. destacou Ronaldo.



A nova unidade reforça o compromisso da gestão municipal com a ampliação e modernização da estrutura de saúde na cidade.

Leia Também