Prefeito de Ibaté, Zé Parella, faz balanço das realizações de 2019

Crédito: Divulgação

Em um balanço das realizações do ano de 2019, o prefeito José Luiz Parella ressaltou que foi um ano de muitas provações e dificuldades. "Muita coisa aconteceu, mas estamos dando continuidade ao trabalho iniciado em 2005, quando assumi meu primeiro mandato com o objetivo de resgatar a auto estima do povo ibateense", contou.

Zé Parella ressalta que nesse ano não pode realizar o tradicional e tão esperado Rodeio de Ibaté, evento que é considerado um dos 10 melhores do país. "Em contrapartida, fizemos uma grandiosa festa em comemoração aos 126 anos de Ibaté. Inovamos com o primeiro Moto Festival, enfim, foi uma festa diferente que agradou todos os públicos", contou.

Parella também falou da aquisição de 11 veículos zero-quilômetro para a frota municipal, que está servindo diversos Departamentos Municipais, em especial, a área da Saúde. "Dos 11 carros novos, 7 foram para a saúde, 1 para a guarda, 1 para a promoção social, 1 para a educação e outro para a fiscalização, sem contar o do sorteio do IPTU premiado", enfatiza.

A prefeitura também realizou o recape asfáltico de mais de quarteirões, asfaltou todo o Distrito Industrial, e abertura e pavimentação de novas ruas, tudo com recursos próprios, para melhoriado fluxo de veículos e do trânsito da cidade.

Na área educacional, a atual administração também entregou uma nova Creche Municipal, no bairro Jardim América, a qual atende cerca de 220 crianças. Os alunos da rede pública municipal recebem na primeira semana de aula, uniforme escolar completo (calça, blusa, duas camisetas e duas bermudas para os meninos e duas short-saia para as meninas), na primeira semana de aula, todos recebem ovos de Páscoa e panetone, os professores da rede pública vem desempenhando um ótimo papel elevando os níveis e índices dos alunos em termos de desempenho do aprendizado.

Destaque maior foi o programa Merenda nas Férias, que após 10 anos sendo realizado na cidade, se tornou manchete nacional no programa Encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo de Televisão. "Isso fez com que vários municípios do país, inclusive São Paulo, também tivessem a iniciativa de implantar esse projeto nas redes públicas. Ficamos muito felizes em saber que uma iniciativa daqui de Ibaté, acabará por beneficiar crianças de várias localidades, com alimentação, que infelizmente muitas vezes não possuem em suas casas", comentou o prefeito.

Na segurança Pública, instalamos 32 câmeras de vídeo monitoramento, todas as entradas das escolas e as vias públicas principais e entradas e saídas da cidade hoje são monitorados 24 horas por dia.

Zé Parrella também comentou sobre uma ação do Ministério Público do Estado de São Paulo na qual pede na justiça a retirada de benefícios dos servidores públicos municipais, entre eles o abono aniversário que é um piso salarial da prefeitura no mês de aniversário do funcionário e 14º salário com valor proporcional ao 13º salário, caso o funcionário não possua faltas no serviço. "Particularmente, acho descabida essa ação da promotoria, pois os funcionários da prefeitura esperam ansiosos por esses benefícios para fazer compras de final de ano. Esses salários complementam a renda de todos, além do que é uma maneira de incentivar os funcionários a não faltarem no serviço, o que prejudica o atendimento à população, mas estamos fazendo de tudo para que esses benefícios sejam mantidos. Acredito na Justiça e na sensibilidade dos desembargadores", comentou.

Questionado sobre o que esperar de 2020, o prefeito relatou que será complicado, pois é ano eleitoral. "Vamos dar continuidade ao trabalho, com muito afinco e dedicação. Vamos iniciar a construção de mais uma Creche Municipal no residencial Antônio Moreira (CDHU), para atender este bairro, mais a Vila Tamoio, Jardim do Bosque e o futuro Jardim das Palmeiras. Queremos ainda construir um Terminal Rodoviário, ao lado da Pirâmide na Avenida São João. Essasserão grandes conquistas para cidade. Não podemos deixar de lembrar que vamos entregar o novo prédio da Câmara Municipal e a sede da nossa Secretaria Municipal de Educação", afirmou.

Parrella desejou um 2020 de muita paz, saúde e realizações para a população ibateense. "É o que desejo, de todo o meu coração e peço que continuem confiando em mim, pois seguiremos trabalhando com amor e dedicação, pela nossa querida e amada Ibaté. Feliz Ano Novo", finalizou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também